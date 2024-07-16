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15:48, 16 июля 2024Экономика

Двух инвалидов в российском городе лишили жилья из-за долгов

В Волгограде семью с двумя инвалидами выселили из квартиры из-за долгов

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

В Волгограде семью с двумя инвалидами лишили жилья из-за долгов. Приставы сочли законным такое решение, пишет «Ридус».

Приставы изъяли и выставили на торги квартиру 54-летней Ольги Алдавик. Она ухаживает за 33-летней дочерью с инвалидностью и двумя внуками-близнецами, один из которых также инвалид. В 2022 году владелица жилья попала в аварию и осталась должна потерпевшему 180 тысяч рублей, из-за тяжелого материального положения женщина смогла выплатить только 20 тысяч рублей.

В марте 2024 года неизвестный пришел домой к россиянке и представился покупателем их недвижимости. Семья вызвала полицию, но в отделение увезли их самих. Тогда новый владелец жилья поменял замки и выкинул мебель прежних жильцов. По словам Алдавик, ее и близких никто не предупредил о взыскании квартиры.

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Однако в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области опровергли слова пострадавшей. Приставы заявили, что должникам направили уведомление через «Госуслуги», но попыток погасить долг предпринято не было. Претензии о несоразмерности взыскания квартиры стоимостью в несколько миллионов в счет 180-тысячного долга ведомство тоже отвергло.

«Такой арест допустим, если должник не предоставил судебному приставу-исполнителю сведений о наличии другого имущества, на которое можно обратить взыскание, или при отсутствии у должника иного имущества, его неликвидности либо малой ликвидности. Правом указать имущество, на которое должник просит обратить взыскание в первую очередь, он также не воспользовался, в связи с чем арест наложен на объект недвижимости, меньший по площади», — пояснили в УФССП.

У Алдавик есть вторая квартира, но в ней нет ремонта и хуже условия для жизни. Семье пришлось переехать туда, но Ольга опасается проблем со службой опеки.

Ранее семью с инвалидностью из Челябинска выгнали из квартиры на лестничную клетку. Супруги заявили, что их несправедливо лишили жилья. Они полностью выплатили ипотеку в 2011 году, однако через пару лет им сообщили о смене названия банка. В связи с этим кредитная организация предложила паре перезаключить договор, но пенсионеры отказались, после чего против них подали иск. Суд постановил, что квартира была в залоге у банка, поэтому когда платежи перестали поступать, недвижимость продали на аукционе.

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      Нина Ташевская
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