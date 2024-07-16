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17:29, 16 июля 2024Спорт

Футболист клуба РПЛ рассказал о влиянии западных санкций на его жизнь

Футболист «Акрона» Галоян заявил, что из-за западных санкций стали дороже бутсы
Артур Галоян (слева)

Артур Галоян (слева). Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Артур Галоян рассказал о том, как на его жизнь повлияли западные санкции в отношении России. Слова игрока приводит «РБ Спорт».

По его словам, бутсы стали стоить существенно дороже. «В 2-3 раза. Раньше можно было тысяч за 10-12 взять, сейчас 20-30», — заявил игрок.

Галоян добавил, что, в целом, санкции не сильно повлияли на его жизнь. «Понятно, что неудобно теперь расплачиваться за границей. А так, каких-то нерешаемых проблем нет. Сейчас уже ко всему привык и не особо чувствую», — отметил футболист клуба РПЛ.

«Акрон» в нынешнем сезоне дебютирует в элитном российском дивизионе. В первом туре нового сезона РПЛ тольяттинцы 20 июля сыграют на выезде с «Локомотивом».

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      Алексей Гусев
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