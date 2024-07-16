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09:03, 16 июля 2024Наука и техника

Итальянская компания получила инвестиции на систему воздушного старта

Компания FAST Aerospace получила инвестиции на систему воздушного старта

Изображение: Aleburger / Wikimedia

Итальянская компания FAST Aerospace получила инвестиции в размере 500 тысяч евро на создание частично многоразовой системы воздушного старта HyperDart. Об этом сообщает European Spaceflight.

Инвестиции пойдут на разработку прототипа прямоточного воздушно-реактивного двигателя, который будет установлен на многоразовом беспилотном самолете-носителе, предназначенного для запуска с высоту 25 километров одноразовой ракеты космического назначения. Последняя будет выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку общей массой до 250 килограммов.

«Благодаря этим инвестициям мы начинаем проектирование и создание уменьшенной версии полноразмерного двигателя, который мы будем использовать», — сказал соучредитель и генеральный директор FAST Aerospace Лоренцо Беггио.

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К испытаниям прототипа двигателя компания планирует приступить к концу 2025-го. Первые тесты HyperDart намечены на 2029-й.

В июне издание сообщило, что Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало запрос к частным космическим компаниям по поводу их возможности предоставления пусковых услуг для будущих миссий. Для того чтобы получить возможность финансирования, пусковой оператор должен квалифицироваться как «европейский», то есть иметь регистрацию, штаб-квартиру, производство и разработку в стране-члене ЕС или ЕКА.

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      Иван Потапов
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