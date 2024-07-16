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13:27, 16 июля 2024Культура

Лепс посвятил песню 18-летней невесте

Григорий Лепс посвятил песню 18-летней невесте на концерте в Москве

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Певец Григорий Лепс посвятил песню 18-летней невесте Авроре Кибе на концерте в Москве. Ролик с выступления опубликовал Telegram-канал «Самые Сливки».

62-летний исполнитель исполнил хит «Я поднимаю руки». «Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться, ведь ты же так красива в свои 18. Я поднимаю руки, но вдруг может статься, ты новый шанс от скуки и незачем гнаться», — говорится в тексте песни.

Киба находилась на концерте жениха, сидя за столиком в VIP-зоне. Девушка подпевала Лепсу, уточнил источник.

Ранее Лепс рассказал, что был инициатором отношений с Кибой. Девушка ответила согласием, но подчеркнула, что им необходимо «присмотреться друг к другу». Лепс отметил, что сейчас с возлюбленной его связывают дружеские отношения.

До этого в СМИ появилась информация, что Лепс сделал предложение Кибе, подарив ей кольцо Graff с бриллиантом. 61-летний исполнитель познакомился с избранницей через ее родителей, мать студентки МГИМО дала согласие на их отношения.

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      Мария Рюрикова
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