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14:41, 16 июля 2024Мир

Макрон примет отставку своего премьер-министра

BFMTV: Макрон примет отставку правительства Атталя вечером 16 июля

Фото: Kevin Coombs / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон примет отставку премьер-министра Габриэля Атталя к концу дня 16 июля. Об этом сообщает France Presse со ссылкой на источники.

«Макрон собирается принять отставку Атталя в вторник вечером», — передает агентство слова источника из Елисейского дворца.

Авторы материала добавили, что французский лидер проинформировал министров о продолжении исполнения ими текущих обязанностей в правительстве республики.

8 июля Габриэль Атталь подал Эммануэлю Макрону прошение об отставке. Однако президент республики отклонил его просьбу.

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      Дарья Устьянцева
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