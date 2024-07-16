Макрон примет отставку своего премьер-министра

Президент Франции Эммануэль Макрон примет отставку премьер-министра Габриэля Атталя к концу дня 16 июля. Об этом сообщает France Presse со ссылкой на источники.
«Макрон собирается принять отставку Атталя в вторник вечером», — передает агентство слова источника из Елисейского дворца.
Авторы материала добавили, что французский лидер проинформировал министров о продолжении исполнения ими текущих обязанностей в правительстве республики.
8 июля Габриэль Атталь подал Эммануэлю Макрону прошение об отставке. Однако президент республики отклонил его просьбу.