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16:54, 16 июля 2024Бывший СССР

Медведчук обвинил Зеленского в покушении на Трампа

Медведчук заявил об украинском следе в покушении на Трампа

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук направил письмо экс-президенту США Дональду Трампу, в котором заявил о причастности украинского лидера Владимира Зеленского в недавнем покушении на него. Текст письма опубликован на сайте движения.

Медведчук пояснил, что в предвыборных выступлениях Трамп неоднократно высказывался о необходимости мира на Украине, но это не устраивает действующего президента США Джо Байдена и режим Зеленского, так как это означает потерю ими власти.

«Именно из-за этого они никогда не дадут украинскому народу долгожданного мира, ведь в этом случае они потеряют не только власть, но и свободу. Спасаясь от правосудия и неотвратимого возмездия, они готовы развязать третью мировую войну», — написал политик.

Также он заявил, что Трамп стал личным врагом Зеленского. «Этот негодяй не остановится ни перед чем для того, чтобы помешать Вам выиграть президентские выборы. Думаю, что в деле о покушении на вас появится украинский след», — добавил Медведчук.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев также сообщил об украинском следе в покушении на Трампа. «Считаю, что покушение на Трампа может быть связано с его позицией по наведению порядка в части мировой безопасности, это были его лозунги», — объяснил он.

13 июля во время выступления на предвыборном мероприятии в Пенсильвании началась стрельба, экс-президент США упал под трибуну, его накрыли агенты Секретной службы.

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      Анастасия Яланская
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