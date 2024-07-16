Молодой мужчина с последней стадией рака легких рассказал о первых симптомах болезни

Daily Mirror: 35-летний Дейнс принял симптом рака легких за простуду

Молодой мужчина без вредных привычек признался, что у него нашли последнюю стадию рака легких. О первых симптомах болезни он рассказал Daily Mirror.

35-летний Льюис Дейнс признался, что узнав о диагнозе был очень зол, так как всю жизнь вел правильный образ жизни: не курил, не пил и занимался спортом. По его словам, он был абсолютно здоров. Но в декабре прошлого года у мужчины начался сухой кашель, который он принял за легкую простуду, так как был сезон гриппа, а его работа в больнице требовала постоянного контакта с пациентами. Кроме того, отметил Дейнс, в то время у него не было других симптомов: он продолжал посещать спортзал, выполнял домашние и профессиональные обязанности.

Наконец, в феврале я пошел к врачу, который осмотрел меня и пришел к выводу, что это просто кашель. Он не был обеспокоен. Но вскоре у меня начались очень сильные боли в плече и груди. Моя жена убедила меня обратиться в отделение неотложной помощи, потому что она начала беспокоиться Льюис Дейнс пациент с раком легких

На этот раз отцу двоих детей поставили диагноз пневмония и выписали антибиотики, но лучше ему не стало. Он вспоминает, что через две недели вновь оказался на приеме у врача, где ему назначили более детальные исследование и выявили большое новообразование в правом легком. Дальнейшие анализы, говорит Дейнс, показали, что опухоль злокачественная и дала метастазы в другие части тела.

Я был в полном шоке. Я думал, что в худшем случае это может быть рак, но его можно удалить. Поэтому, когда мне сказали, что это неизлечимо, это было довольно трудно принять Льюис Дейнс пациент с раком легких

Мужчина отметил, что врачи предложили ему варианты терапии, но их эффективность не гарантирована. Если же не лечиться, продолжил Бейнс, он проживет от четырех до семи месяцев. «Моя жена на девятом месяце беременности, так что будет здорово успеть поприсутствовать на родах», — заключил он.

Ранее сообщалось о 28-летней женщине по имени Лия Денни, которая приняла симптомы сепсиса за обычную простуду. В результате ее состояние настолько ухудшилось, что врачам пришлось ввести ее в кому на 12 дней.