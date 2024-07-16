На Луне обнаружили туннель для астронавтов

Nature Astronomy: на Луне обнаружили туннель, где могут укрыться астронавты

Ученые из Университета Тренто (Италия), совместно с коллегами из Падуанского университета и APS La Venta Geographic Explorations, впервые обнаружили туннель под поверхностью Луны, который, вероятно, является пустой лавовой трубкой. Об открытии сообщается в журнале Nature Astronomy.

В условиях враждебной среды Луны, где температура на освещенной стороне может достигать 127 градусов Цельсия, а на неосвещенной -173 градуса Цельсия, такая пещера может служить укрытием для астронавтов и подходящим местом для строительства инфраструктуры, необходимой для постоянных исследований.