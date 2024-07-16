Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:43, 16 июля 2024Наука и техника

На Восточном начался третий этап испытаний техкомплекса «Ангары»

«Роскосмос»: на Восточном начался третий этап испытаний техкомплекса «Ангары»

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

На космодроме Восточный начался третий этап комплексных испытаний технического комплекса ракеты космического назначения «Ангара». Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

В настоящее время специалисты приступили к разбору «пакета» электрозаправочного макета «Ангара-НЖ», который «помещен на револьверный стенд для поэтапной отстыковки боковых блоков». «Также в рамках третьего этапа осуществят транспортировку блоков макета на склад», — уточнили в госкорпорации.

Там добавили, что в ходе четвертого этапа испытаний планируется провести перекладку составных частей «Ангары-НЖ» на комплект средств хранения.

В феврале госкорпорация сообщила, что на Восточном завершена сборка «пакета» тяжелой ракеты «Ангара-А5».

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      В России объявили щедрую награду за первый уничтоженный F-16. Сколько за это заплатят?

      Редкие артефакты нашли в России

      Московские школьники смогут узнавать результаты профтестирования по-новому

      В США описали сценарий российского ядерного удара в космосе

      Сувениры в виде фаллосов оказались в продаже на российском курорте и попали на видео

      Названы главные способы снизить риск рака

      Экс-депутат Рады заявил о запредельном недовольстве украинцев Зеленским

      В России разработали усовершенствованную машину поддержки «Солнцепеков»

      Такер Карлсон заявил о возможности Трампа предотвратить ядерную войну

      В США заявили о незнании Байденом хода предвыборной гонки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше