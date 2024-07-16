На Западе объяснили причины царящего в Раде хаоса

NYT: в Верховной Раде царит хаос из-за невозможности переизбрания депутатов

В Верховной Раде царит хаос из-за невозможности переизбрания депутатов. О причинах беспорядка в парламенте Украины написала газета The New York Times (NYT).

«В условиях военного положения в стране невозможно провести выборы, чтобы заменить депутатов, которые сменили работу, ушли в армию, бежали за границу или уволились», — говорится в публикации.

Журналисты также рассказали, что заседания украинского парламента регулярно проводятся, несмотря на отсутствие более десяти процентов депутатов. На слушания с участием министров последние регулярно не приходят, и такие ситуации не влекут последствий.

Вместе с тем партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа», как отмечает NYT, фактически потеряла свою власть, распавшись на фракции. По информации издания, в «Слуге народа» происходят внутренние распри и войны за сферы влияния.

Ранее стало известно, что на Украине могут провести парламентские выборы после избрания президента США. Такое развитие событий допустил нардеп Александр Дубинский.