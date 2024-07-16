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22:15, 16 июля 2024Мир

На Западе рассказали о жалобах военных ВСУ на качество западных боеприпасов

LCI: военные ВСУ у Торецка сетуют на качество снарядов с Запада и потерю позиций

Фото: Thomas Peter / Reuters

Военные ВСУ в районе Торецка в ДНР жалуются на качество западных боеприпасов, которое, по их мнению, уступает эффективности советским аналогам. Также бойцы сетуют на потерю позиций в ходе ротаций, сообщает телеканал LCI.

Как уточняют журналисты, качество переданных США и их союзниками снарядов оставляет желать лучшего. В сюжете рассказывается, как в ходе одного из произведенных украинскими военными выстрелов гильза снаряда застряла в стволе.

«Эти западные снаряды калибра 152 миллиметра только что прибыли на фронт и на удивление менее эффективные, чем аналоги советской разработки», — ссылается телеканал на слова военных ВСУ.

Кроме того, бойцы сетуют на то, что «молодые не хотят идти на фронт». Ротации же привели к тому, что украинские войска лишились ряда позиций, также указал телеканал.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что мобилизация на Украине идет по плану, но новобранцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватает учебных площадок. Он также рассказал, что в рамках двустороннего соглашения с Польшей по безопасности страны договорились об обучении солдат ВСУ за пределами Украины.

Также ранее сообщалось, что 24-я отдельная механизированная бригада ВСУ останется без командира. Комбрига снимают с должности из-за отказа выполнять «фантастические задачи» командования при том, что бригада стала «основной сдерживающей силой в Часовом Яре».

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      Марина Совина
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