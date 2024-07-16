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23:32, 16 июля 2024Мир

На Западе заявили о заинтересованности НАТО в развязывании «очередной войны»

Джонсон: НАТО заинтересована в развязывании новой войны после провала на Украине
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Johanna Geron / Reuters

Отставной агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Geopolitical Trends заявил, что НАТО открыла новый офис на Ближнем Востоке, так как она заинтересована в развязывании очередной войны для оправдания своего существования.

По его словам, Североатлантический альянс провалил свою миссию на Украине. Он добавил, что Запад уже смирился с этой реальностью. «По этой причине НАТО ищет новых врагов, которых можно завоевать», — подчеркнул он.

Джонсон добавил, что посредством развязывания войн НАТО сможет оправдать свое существование. По словам бывшего аналитика ЦРУ, именно по этой причине альянс планирует обосноваться на Ближнем Востоке.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет участвовать в украинском конфликте. «Мы поддержим Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет вовлечена напрямую», — сказал он, комментируя возможность ударов по российским самолетам над Украиной.

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      Марина Совина
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