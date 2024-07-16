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17:11, 16 июля 2024Россия

Наталья Поклонская порассуждала о майдане и опубликовала удостоверение на украинском языке

Экс-прокурор Крыма Поклонская: майдан стал причиной самоорганизации украинцев

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Майдан и его последствия стали причиной и поводом к самоорганизации украинцев, которые решили высказать свое несогласие с навязываемой им позицией. Об этом в своем Telegram-канале порассуждала экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.

Запись она сопроводила фотографиями с майдана. Кроме того, она опубликовала скан своего старого прокурорского удостоверения, где все подписи сделаны на украинском языке. Бывшая прокурор отметила, что политики смогли разжечь ненависть между востоком и западом Украины.

«У них получилось на отлично. Тем самым оголив болезненное состояние общества, в котором многие люди так легко поддаются и заражаются ненавистью друг к другу», — написала Поклонская.

Она добавила, что в 2014 году лишь несколько сотрудников региональной прокуратуры покинули ведомство, остальные же «достойно и самоотверженно выполнял свой долг по защите закона и прав человека».

В марте 2024 года Поклонская опубликовала текст про украинцев и предупредила о недопустимости оскорблений в их адрес.

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      Марк Леонов
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