Названа истинная причина долгих походов в туалет

Metro: люди привыкли запираться в туалете и ванной, чтобы побыть в одиночестве

Все больше молодых людей запираются в туалете, чтобы побыть в тишине и одиночестве. Истинную причину долгих походов в уборную назвало издание Metro.

По данным аналитиков, среднестатистический житель Великобритании проводит в туалете час и 54 минуты в неделю. При этом люди в возрасте от 18 до 24 лет проводят больше времени в ванной комнате, чем остальные: в среднем два часа и 36 минут в неделю.

В уборной они не только удовлетворяют естественные потребности, но и справляются со стрессом. Исследование с участием двух тысяч человек показало, что 43 процента людей запираются в туалете и ванной, чтобы насладиться тишиной, а 13 процентов заявили, что уединяются в этой комнате, чтобы не видеть партнера. При этом мужчины проводят в туалете больше времени чем женщины (два часа против часа и 42 минут соответственно).

Консультант Джорджина Стермер объяснила, что во время стресса многие хотят убежать и спрятаться, чтобы успокоиться. Однако, например, на работе сделать это трудно, поэтому идеальным местом для моральной передышки становится туалет.

Ранее эксперты назвали неочевидные причины стресса у россиян. Например, по их данным, нервную систему расшатывают шум и транспортные проблемы.