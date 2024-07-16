Названа стоимость проезда по новому обходу Твери

«Автодор»: проезд по новому обходу Твери на трассе М-11 будет стоить 540 рублей

Проезд по новому обходу Твери на трассе М-11 (Москва — Санкт-Петербург) будет стоить 540 рублей для легковых автомобилей и 970 рублей — для грузовых. Такие цены назвали в «Автодоре», передает РИА Новости.

Тариф не будет меняться в зависимости от дня недели, уточнили в госкомпании. Проезд по всей автодороге М-11 (на участках «Автодора», без учета 15-58 километров) водителям «легковушек» обойдется в 3230 рублей с понедельника по четверг, а с пятницы по воскресенье — в 3450 рублей.

Водителям грузовиков за тот же путь придется заплатить 6630 или 7450 рублей в зависимости от дня недели. Для желающих сэкономить предусмотрены абонементы — с ними можно получить скидку до 30 процентов за проезд по участку, напомнили в «Автодоре».

Ранее президент России Владимир Путин дал старт движению по новой дороге в обход Тольятти и мосту через Волгу в Самарской области. Участок является частью транспортного коридора Европа — Западный Китай. Трасса призвана сделать автомобильное движение в регионе более комфортным и безопасным.