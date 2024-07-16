Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:31, 16 июля 2024Забота о себе

Названы две лишающие женщин оргазма мужские ошибки

Фото: Unsplash

Секс-колумнист Алмара Абгарян уверена, что в отсутствии оргазма у женщин виноваты мужчины. Две наиболее частые ошибки она назвала изданию Metro.

Абгарян отметила, что, согласно исследованиям, женщины испытываю оргазм на 30 процентов реже, чем мужчины. Исследователи такую статистику объясняют отсутствием сексуального образования и физиологическими различиями мужчин и женщин, но у специалистки есть другое объяснение этому. «Я бы сказала, что мужчины просто слишком рано сдаются», — назвала причину Абгарян.

Колумнистка призвала мужчин не пытаться уложиться в определенный промежуток времени, так как у женского оргазма нет временных рамок. «Он наступает, когда наступает. Если мы чувствуем, что вы его ждете, получить удовольствие будет намного сложнее», — отметила Абгарян. Кроме того, она отметила, что многие мужчины не знают, как доставить женщине удовольствие. В этом случае она посоветовала прямо задать вопрос партнерше.

В заключение Абгарян указала, что женский оргазм — это не только ответственность мужчины. Она призвала не врать партнеру об удовольствии и своих ощущениях. «Некоторым мужчинам нужна помощь и совет, поэтому будьте смелее и объясните, что нужно вашему телу», — резюмировала она.

Материалы по теме:
Неосновной инстинкт. Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
Неосновной инстинкт.Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
3 апреля 2022
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022

Ранее секс-эксперт Аннабель Найт назвала идеальную для женского удовольствия позу. По ее мнению «Наездница» имеет множество вариантов и нравится большинству женщин.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего поставщика формы для Росгвардии отправили в СИЗО. В чем его обвиняют?

      Молодой мужчина с последней стадией рака легких рассказал о первых симптомах болезни

      Иностранный турист сорвался со скалы на Кавказе и не выжил

      Российские банки предупредили о неготовности к электронным повесткам

      В петербургской квартире нашли сожителей с простреленными головами

      Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее последствиями по одной причине

      Член делегации Северной Кореи приехал в Москву и пропал

      Один человек получил ранение при атаке ВСУ на российский регион

      Губернатор привел подробности уничтожения беспилотника над российским регионом

      Вице-президент Трампа объяснил свою прошлую критику в его адрес

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше