Названы две лишающие женщин оргазма мужские ошибки

Секс-колумнист Алмара Абгарян уверена, что в отсутствии оргазма у женщин виноваты мужчины. Две наиболее частые ошибки она назвала изданию Metro.

Абгарян отметила, что, согласно исследованиям, женщины испытываю оргазм на 30 процентов реже, чем мужчины. Исследователи такую статистику объясняют отсутствием сексуального образования и физиологическими различиями мужчин и женщин, но у специалистки есть другое объяснение этому. «Я бы сказала, что мужчины просто слишком рано сдаются», — назвала причину Абгарян.

Колумнистка призвала мужчин не пытаться уложиться в определенный промежуток времени, так как у женского оргазма нет временных рамок. «Он наступает, когда наступает. Если мы чувствуем, что вы его ждете, получить удовольствие будет намного сложнее», — отметила Абгарян. Кроме того, она отметила, что многие мужчины не знают, как доставить женщине удовольствие. В этом случае она посоветовала прямо задать вопрос партнерше.

В заключение Абгарян указала, что женский оргазм — это не только ответственность мужчины. Она призвала не врать партнеру об удовольствии и своих ощущениях. «Некоторым мужчинам нужна помощь и совет, поэтому будьте смелее и объясните, что нужно вашему телу», — резюмировала она.

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