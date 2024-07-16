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20:25, 16 июля 2024Забота о себе

Названы неочевидные последствия недосыпа

Эксперт по сну: недостаток сна способен изменить личность и поведение

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Из-за хронического недосыпа люди становятся более раздражительными и нетерпеливыми. Эти неочевидные последствия переутомления назвала эксперт по сну Софи Босток изданию Metro.

Босток отметила, что исследование с участием 2 тысяч человек показало, что более половины опрошенных (51 процент) из-за усталости чувствуют себя более сварливыми и раздражительными, 42 процента становятся менее терпеливыми, а 22 процента испытывают гнев. «Наш сон и поведение тесно связаны. Недостаток сна меняет эмоциональные контрольные центры мозга, делая нас более восприимчивыми к стрессу и менее способными к самоконтролю», — отметила эксперт.

Она добавила, что хронический недостаток сна спобен в буквальном смысле изменить личность человека и его поведение. В таком состоянии люди могут плакать из-за мелочей или выходить из себя.

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      Екатерина Улитина
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