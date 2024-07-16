Флагман на китайском направлении перестал проводить платежи из России

«Ведомости»: платежи китайским компаниям через «ВТБ Шанхай» перестали идти

Ведущие бизнес с Китаем российские предприниматели столкнулись с тем, что платежи местным контрагентам через «ВТБ Шанхай», считавшийся флагманом на китайском платежном направлении, перестали проходить. Об этом со ссылкой на несколько источников пишут «Ведомости».

Они ссылаются на информацию импортеров, поставщики которых не могут получить деньги, направленные после 20 июня. До филиала средства доходят, но дальше зависают.

Один из собеседников издания со ссылкой на источник в группе ВТБ сказал, что проблема связана с обновлением платежного софта. В то же время возобновление платежей уже сдвигали по срокам, так что не исключено, что проблема глубже, чем ожидалось. Другой источник настроен более пессимистично — он считает, что платежи вообще не начнутся.

В свою очередь, бизнесмен из Ижевска, импортирующий китайские станки, рассказал, что столкнулся с той же проблемой при сотрудничестве с одним из местных банков, который не связан с Россией. С начала мая платежи остановились на несколько месяцев из-за обновления банковского софта, но в июле они возобновились.

Партнер фирмы ProLegals Светлана Громадская рассказала, что с 21 июня «ВТБ Шанхай» также остановил зачисление юаней из материнского банка, однако причина здесь в отсутствии самих юаней. Ранее ВТБ покупал их на Мосбирже, но после введения санкций в отношении площадки маршруты трансакций с Китаем приходится создавать заново.

Экономист Андрей Бархота заметил, что обновление платежного софта стало самой частой формальной причиной зависших платежей, а что скрывается за ней на самом деле, сказать сложно. По его мнению, в случае с «ВТБ Шанхай» речь идет о растущем риске вторичных санкций, из-за которого банки Китая приостанавливают взаимодействие с Россией.

Руководитель отдела ВЭД в банке для бизнеса «Бланк» Анастасия Сорокина рассказала, что доля платежей, реально доходящих до китайских банков после санкций в отношении Мосбиржи опустилась до 40-60 процентов. Если ранее платеж проходил за 7-10 рабочих дней, то теперь речь идет от 10-16 днях. Партнер совместной российско-китайской практики Ingvarr Zhong Yin Игорь Мазилин добавил, что главной сложностью остается постоянное ухудшение ситуации с маршрутами платежей.

Ранее сообщалось, что российское подразделение Bank of China приостановило с 24 июня проведение операций с российскими банками, попавшими под санкции. На долю этого подразделения приходится значительная часть трафика платежей китайским компаниям.