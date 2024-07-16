Невеста увидела ролик с участием жениха и сбежала со свадьбы

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как посетила свадьбу, на которой невеста увидела ролик с участием жениха и сбежала с торжества. Большинство поддержало решение невесты.

Автор поста написала, что недавно была гостьей на свадьбе двоюродной сестры мужа. Торжество началось с бранча, затем невеста и жених должны были уйти на сборы к основной части мероприятия, на которой планировались церемония бракосочетания и сам прием. До мероприятия, по словам рассказчицы, у молодоженов случилась ссора, так как сторона жениха настаивала на присутствии на свадьбе его бывшей возлюбленной, против чего была невеста. В итоге девушка все-таки была на свадьбе.

«На церемонию невеста не явилась, после нескольких минут неловкой паузы, ее отец заявил, что она ушла. Жених начал плакать, а ее свекровь кричать, начался беспорядок», — передала девушка атмосферу праздника. В итоге выяснилось, что на бранче бывшая возлюбленная жениха заявила невесте об измене жениха и показала их совместное секс-видео.

После свадьбы, как рассказала автор истории, мужчина сказал возлюбленной, что не был неверен ей, ролик был снят давно. Кроме того, его семья обвинила невесту в том, что она испортила оплаченное мероприятие без выяснения причин.

В комментариях под постом многие предположили, что жених мог соврать о том, что видео с его участием было снято давно. По мнению комментаторов, невеста поступила правильно, отменив свадьбу.

Ранее пользовательница Reddit рассказала на портале, как получила странный подарок от матери своего жениха и отказалась принять его. Она призналась, что после случившегося приняла решение расстаться с женихом.