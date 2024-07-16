В США признали необходимость учитывать сигналы России в сфере ядерного сдерживания

Пентагон: США принимает во внимание сигналы России в сфере ядерного сдерживания

Пентагон постоянно принимает во внимание сигналы России в сфере ядерного сдерживания и решает, как реагировать на них. Об этом заявил заместитель начальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара, сообщает ТАСС.

Он отметил, что ведомство реагирует на подобные сигналы других государств. Джебара также признал необходимость модернизации ядерного арсенала США для обеспечения разнообразных средств сдерживания. При этом он отказался комментировать заявления президента РФ Владимира Путина о ядерной сфере, оставив данный вопрос Госдепартаменту США.

Кроме того, представитель Пентагона напомнил, что в прошлом США были ограничены в своих действиях из-за наличия у противника ядерного оружия. В частности, с ограничениями американские вооруженные силы сталкивались во время войн в Корее и Вьетнаме.

Ранее Владимир Путин заявил, что Путин заявил, что России не нужна возможность нанести превентивный ядерный удар. При этом он подчеркнул, что власти могут поменять ядерную доктрину страны, поскольку Москва ориентируется на глобальные изменения в сфере безопасности.