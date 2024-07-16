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19:10, 16 июля 2024Из жизни

Полмиллиона сов ликвидируют ради спасения других сов

Охотники из США решили спасти сов одного вида, убив полмиллиона сов другого вида

Фото: Shane Jeffries / U.S. Fish and Wildlife Service / Reuters

В США вымирающий вид сов решили спасти при помощи отстрела другого вида сов. Об этом сообщает Fortune.

Cлужба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США обнародовала стратегию, призванную поддержать сокращающуюся популяцию пятнистых сов в штатах Орегон, Вашингтон и Калифорния. Чиновники и биологи приняли решение направить охотников в густые леса Западного побережья, чтобы ликвидировать почти полмиллиона пестрых неясытей, которые вытесняют своих более мелких сородичей — пятнистых неясытей. На сокращение популяции планируют потратить около 30 лет.

Пестрые неясыти, традиционно обитавшие в восточных штатах США, захватили территорию Западного побережья, принадлежащую двум аборигенным видам сов: северным пятнистым неясытям и калифорнийским пятнистым неясытям. Маленькие пятнистые неясыти не смогли конкурировать с захватчиками, которые приносят более многочисленное потомство и которым требуется меньше места для выживания, чем пятнистым неясытям.

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«Без активной борьбы с пестрыми неясытями северные пятнистые неясыти, скорее всего, вымрут на всей или большей части своего ареала, несмотря на десятилетия усилий по сохранению популяции», — сообщил руководитель Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы штата Орегон Кессина Ли.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии прошла благотворительная охота, в ходе которой истребили около 340 бездомных кошек. В охоте приняли участие больше полутора тысяч человек. Из них 440 были младше 18 лет.

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      Антонина Черташ
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