Помощник Трампа предложил решение для достижения мира на Украине

Помощник Трампа Гренелл: автономные регионы на Украине помогут добиться мира

Создание автономных регионов на Украине может помочь добиться мира. Такое решение предложил помощник бывшего президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл, сообщает Bloomberg.

«Автономные регионы могут означать многое для многих людей, но вам нужно проработать эти детали», — отметил он.

Гренелл выразил мнение, что это также поможет сохранить целостность украинской территории, поскольку только регионы будут автономными.

Кроме того, по словам политика, Украина не должна становится членом Североатлантического альянса, несмотря на просьбы украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее депутат Европарламента Ги Верхофстадт заявила, что в Кремле обрадовались решению Трампа назначить сенатора Джеймса Дэвида Вэнса кандидатом в вице-президенты США от Республиканской партии. Она подчеркнула, что Европа и Великобритания переставляют шезлонги на палубе «Титаника», пока в Москве открывают шампанское по этому поводу.