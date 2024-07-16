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15:45, 16 июля 2024Мир

В Европе представили «хлынувшее в Кремле шампанское» после одного решения Трампа

Депутат ЕП: Кремль обрадовался назначению Вэнса кандидатом в вице-президенты США

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Кремле обрадовались решению бывшего американского лидера Дональда Трампом назначить сенатора Джеймса Дэвида Вэнса кандидатом в вице-президенты США от Республиканской партии. Об этом на своей странице в Х сообщил депутат Европарламента (ЕП) Ги Верхофстадт.

«Европа и Великобритания уже готовятся или все еще переставляют шезлонги на палубе "Титаника"», — написал парламентарий, комментируя слова Вэнса о необходимости прекратить помощь Украине.

«В Кремле снова хлынуло шампанское», — считает Верхофстадт.

Ранее газета The New York Times напомнила о словах Вэнса, что ему безразлична судьба Украины.

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      Глеб Бажуткин
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