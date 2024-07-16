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11:09, 16 июля 2024Мир

Послу Украины выразили недовольство в МИД Индии. Причиной стали слова Зеленского о поездке Моди в Россию

В МИД Индии вызвали посла Украины после слов Зеленского о Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Сергей Бобылев / РИА Новости

МИД Индии в понедельник, 16 июля, вызвал посла Украины из-за слов президента страны Владимира Зеленского об индийском премьер-министре Нарендра Моди после его визита в Россию и встречи с президентом РФ Владимиром Путины.

Как сообщает газета The Economic Times, демарш послу был выражен в связи с тем, что Зеленский назвал поездку Моди в Россию «сокрушительным ударом по мирным усилиям».

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Владимир Зеленскийпрезидент Украины

После случившегося Нью-Дели отложил проведение заседания совместной индийско-украинской рабочей группы по развитию культурных связей.

В МИД Индии поездку Моди в Россию назвали «чрезвычайно успешной»

Официальный визит премьера Индии в Россию состоялся 8-9 июля. В первый день Путин принял Моди в своей подмосковной резиденции в Ново-Огареве. Позже индийский политик посетил экспозицию павильона «Атом» на ВДНХ и принял участие в переговорах в Кремле. Там же его наградили орденом Святого Андрея Первозванного. Указ о присвоении высшей государственной награды премьеру Индии был подписан еще в 2019.

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Помимо украинского конфликта, Путин и Моди обсуждали и другие темы. Например, они приняли решение уволить служащих в армии России граждан Индии. Нью-Дели организовал возвращение своих граждан из зоны конфликта. Говоря о конфликте на Украине, индийский премьер отметил, что его страна готова к любому содействию для установления мира. Он назвал себя другом российского лидера и указал, что решение не может быть найдено посредством войны.

По результатам поездки в индийском МИД встречу Моди и Путина охарактеризовали как «чрезвычайно успешную». Там отметили, что все пункты программы были выполнены.

США пытались помешать визиту Моди в Россию

После того, как премьер Индии покинул РФ, стало известно, что госдепартамент США пытался помешать его визиту в страну.

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Руководство Соединенных Штатов было серьезно озабочено по поводу времени встречи Моди с Путиным. Так, заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл в начале июля связывался главой МИД Индии Винаем Кватрой с просьбой отложить визит Моди в Москву, так как по срокам он совпадал с саммитом НАТО в Вашингтоне.

Наравне с Зеленский в США также огорчились встрече Моди и Путина. В частности, их расстроили объятия лидеров двух стран. Bloomberg писал, что визит Моди в РФ был «трудным и некомфортным» для команды американского президента Джо Байдена.

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      Анастасия Алимпиева
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