«Бомбами не обеспечить мир». Премьер-министр Индии заявил Путину, что война не решит конфликт на Украине

Моди: Индия готова к содействию для установления мира на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время беседы с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что его страна готова к любому содействию для установления мира на Украине.

Моди назвал себя другом российского лидера и подчеркнул, что мирное решение конфликта необходимо для будущих поколений. Он указал, что решение не может быть найдено посредством войны. «Путем вперед» он назвал диалог и дипломатию.

Бомбы, ракеты и винтовки не могут обеспечить мир, мы делаем акцент на диалог, диалог необходим Нарендра Моди премьер-министр Индии

Во время визита в Россию Моди обсудил с Путиным украинский конфликт

По словам индийского премьера, накануне они с российским президентом в его резиденции в Ново-Огарево в неформальной обстановке обсудили тематику Украины, обменявшись по ней мнениями «в открытом ключе». Политик отметил, что во время диалога возникли «очень интересные идеи». Моди подчеркнул, что услышал позицию Путина и почувствовал оптимизм, который дал ему надежду на будущее.

Фото: Сергей Бобылёв / РИА Новости / kremlin.ru

При этом, как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, индийский политик не претендует на роль посредника по Украине. «Моди не претендует на посреднические усилия. (...) Все обсуждают мир, все являются сторонниками мира, и мы тоже являемся сторонниками мира с обеспечением безопасности для нас», — пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Моди уже обращался с призывом завершить конфликт на Украине

Во время встречи с Путиным в сентябре 2022 года Моди уже заявлял, что «нынешняя эпоха — это не эпоха войны». По его словам, он неоднократно поднимал эту тему во время телефонных переговоров с российским лидером. Тогда Путин, отвечая на призыв Моди, отмечал, что руководство Киева отказывается от переговорного процесса, из-за чего разрешение конфликта не может быть достигнуто.

Летом прошлого года во время визита в США Моди заявлял, что государства должны сделать все возможное, чтобы установить мир на Украине и прекратить боевые действия. «Я говорю прямо и публично: это не эра войны. Это эра диалога и дипломатии. И мы все должны делать все, что можем, чтобы остановить страдания людей», — говорил политик.

Тогда же индийский премьер и лидер США Джо Байден выступили с совместным заявлением о том, что страны поддерживают территориальную целостность Украины. Они также обращали внимание на негативное влияние происходящего на глобальную экономическую систему, продовольственную, топливную и энергетическую безопасность.

Фото: Сергей Бобылёв / РИА Новости / kremlin.ru

Зеленский назвал посредников для переговоров с Россией

8 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посредниками в переговорах с Россией могут быть только США, Китай и Евросоюз. Он убежден, что только «серьезные и сильные союзы» смогут убедить Москву остановить боевые действия.

В офисе украинского президента поясняли, что посредники нужны для того, чтобы Киев мог передать России через них свои мирные предложения. По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, подобный способ работал при заключении зерновой сделки.