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20:08, 16 июля 2024Наука и техника

Предприятие «Роскосмоса» изготовило спецтранспорт для пилотируемых кораблей

Ярославский радиозавод изготовил спецтранспорт для пилотируемых кораблей

Фото: Ярославский радиозавод

Ярославский радиозавод изготовил опытный образец специального транспорта, который обеспечит связь с пилотируемыми кораблями во время их посадки на Землю. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Изделие спроектировано на основе шасси «КамАЗа» повышенной проходимости. Кроме радиооборудования в кузове-фургоне машины установлены два рабочих места для персонала. «Новый спецтранспорт прошел необходимые приемо-сдаточные и заводские испытания», — сказал генеральный директор ярославского предприятия Александр Сашов.

Ранее госкорпорация сообщила, что космодром Восточный получил новые стеллажи, которые позволят хранить несколько комплектов блоков ракет-носителей семейства «Ангара».

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      Иван Потапов
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