Путин высказался о поддержке семей участников СВО

Путин заявил о важности поддержки семей участников СВО

Семьям участников специальной военной операции (СВО) необходимо оказывать постоянную поддержку. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей, пишет ТАСС.

Во время беседы глава региона рассказал главе государства о том, как в Тверской области поддерживают бойцов СВО. Путин поблагодарил его за эту работу. «И по семьям ребят, которые воюют, надо работать тоже, постоянно оказывать им всестороннюю поддержку», — подчеркнул президент.

Ранее Путин заверил, что государство будет делать все для поддержки вернувшихся со спецоперации военнослужащих. Он заявил, что рассчитывает на достижение российскими бойцами успеха в гражданской жизни.

Кроме того, 15 января глава государства назвал ключевым приоритетом создание условий желающих реализовывать себя участников СВО. Он подчеркнул, что в работе с военными важно продолжать укреплять систему социальных гарантий для них.