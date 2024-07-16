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20:45, 16 июля 2024Экономика

Раскрыта причина сбоя на Ростовской АЭС

Мэр Ростова Логвиненко: причиной сбоя на АЭС стали пиковые нагрузки

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Причиной сбоя на атомной электростанции (АЭС) в Ростове-на-Дону стали пиковые нагрузки в энергосистеме. Обстоятельства произошедшего раскрыл мэр города Алексей Логвиненко, его слова передает Telegram-канал Don Mash.

По данным ростовского главы, без света остались центр, Западный район и село Александровка. Больницы уже переводят на резервное питание. За ситуацией следят аварийные бригады электриков, добавил мэр.

Сбой на ростовской АЭС произошел вечером 16 июля. В Росатоме пояснили, что один из энергоблоков станции автоматически отключился от сети из-за неполадок на турбогенераторе. При этом система среагировала в соответствии с проектными алгоритмами.

Без света остались миллионы человек в Ростове-на-Дону, Таганроге, Краснодаре, Элисте, Анапе, Армавире, Новороссийске, Севастополе и Крыму. Некоторое время из-за этого в Краснодаре не работали светофоры, было приостановлено движение трамваев и троллейбусов.

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      Нина Ташевская
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