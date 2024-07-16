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17:40, 16 июля 2024Экономика

Россиян предупредили о сдающих квартиры мошенниках

Мошенники в России стали сдавать жилье без ведома владельцев

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Снимая жилье посуточно, следует соблюдать несколько правил, которые обезопасят россиянин от мошенников. Об этом сообщает интернет-сервис объявлений о недвижимости ЦИАН.

В первую очередь эксперты советуют проверить арендодателя. Можно воспользоваться агрегатором, где объявления от реальных владельцев жилья, как правило, отмечены знаком «документы проверены». Во-вторых, изучить соотношение негативных и позитивных отзывов. В-третьих, позвонить предполагаемому арендодателю и поговорить с ним — уже по его манере вести себя можно понять, стоит ли иметь с ним дело.

Бронировать жилье лучше с помощью специализированных сервисов — они хранят оплату на отдельном счете. Арендодатель не получает этих денег, пока жилец не заселился.

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Кроме того, нужно обязательно заключить договор. Такой документ может защитить съемщика, если вдруг возникнет спорная ситуация. В нем должны содержаться: данные паспортов собственника и арендатора, информация об арендуемом жилье, условия оплаты, права и обязанности сторон, а также правила заселения и выезда. К договору прилагается акт приема-передачи жилья. В нем зафиксированы состояние жилого помещения и перечень имущества. Регистрировать договор не нужно. Он вступает в силу сразу после того, как его подписали.

Чаще всего мошенники используют три схемы обмана. Во-первых, это подмена квартиры: на фотографиях изображен один объект, а заселить человека пытаются совсем в другой — плохо отремонтированный, с поломанной мебелью. Эксперты советуют потребовать онлайн-экскурсию по квартире, чтобы не попасть в такую ситуацию. Во-вторых, мошенники могут арендовать жилье на долгий срок и сдавать его посуточно без ведома хозяина. Поэтому надо проверить документы того, у кого предполагается снять жилье. В-третьих, когда съемщик выезжает, его могут обвинить в том, что он или сломал технику, или повредил стекло, или поцарапал мебель. Спастись от таких претензий поможет акт приема-передачи. Однако прежде чем подписать его, следует внимательно проверить качество мебели, электронных приборов, сантехники, розеток и выключателей.

Ранее сообщалось, что если квартиросъемщик соглашается на сделку без предварительного осмотра квартиры, то это повод заподозрить его в нечистых намерениях. Кроме того, сомнения вызывает человек, отказывающийся заключать письменный договор или настаивающий на дистанционной оплате. Например, мошенники убеждают арендодателя, что перевели деньги на их реквизиты, и присылают фишинговую ссылку на получение денег.

Также стало известно, что мошенники стали использовать общедомовые чаты. От имени соседей они пытаются «продавать» парковочные места и пропадают после того, как им переводят предоплату.

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      Кирилл Луцюк
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