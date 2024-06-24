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18:49, 24 июня 2024Экономика

Раскрыты признаки недобросовестного арендатора

Юрист Яковлева: нечестного арендатора выдает отказ от осмотра квартиры

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Если квартиросъемщик соглашается на сделку без предварительного осмотра жилья, у арендодателя должны возникнуть подозрения. Какие признаки выдают недобросовестного арендатора, РБК раскрыла директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.

Также нечестного нанимателя можно вычислить по отношению к письменному договору. Если арендатор отказывается его заключать и настаивает на устных договоренностях, то это может свидетельствовать о попытке уйти от юридической ответственности, разъясняет заместитель директора управления аренды квартир компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова.

Также сомнения вызывает стремление клиента внести предоплату дистанционно. Мошенники убеждают хозяина жилплощади, что перевели деньги на их реквизиты, и отправляют фишинговую ссылку на получение денег. Наймодателя просят указать данные его банковской карты, благодаря чему аферисты получат доступ к хранящимся на ней средствам.

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Неправдоподобно выглядит повышенный интерес к лоту. Настойчивое предложение покупателя внести предоплату за несколько месяцев проживания вперед может быть способ отвлечь внимание продавца и усыпить его бдительность при проверке документов, рассказала юрист юридической компании Генезис» Надежда Полищук.

Активное нежелание предоставить документы, удостоверяющие личность, наводит на мысль, что арендатор ненадежен, в том числе и неплатежеспособен. Однако, как напоминает адвокат и руководитель Saunin Law Practice Андрей Саунин, среди мошенников распространены и поддельные документы. Не стоит забывать, что любые противоречия и невнятные объяснения при уточнении источников доходов и планов на проживание могут говорить о нечестных намерениях.

Ранее россиянам назвали популярные схемы черных риелторов. Так, мошенники зачастую входят в доверие к пенсионерам и одиноким людям, чтобы присвоить их недвижимость. Агенты предлагают помощь по дому, ремонту, переезду или продаже квартиры, а затем принуждают собственника подписать доверенность на распоряжение жилплощадью, чтобы продать квартиру.

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      Виктория Клабукова
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