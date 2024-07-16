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18:31, 16 июля 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли наиболее полезный вариант приготовления кофе

Гастроэнтеролог Утюмова: в кофе без молока больше полезных антиоксидантов

Фото: Sara Johnston / Unsplash

В черном кофе количество полезных антиоксидантов больше, чем в вариантах напитка с молоком или сливками, предупредила врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова. Наиболее полезный вариант приготовления кофе она раскрыла «Газете.Ru».

Утюмова, сославшись на исследование Копенгагенского университета, рассказала, что при добавлении молока в кофе полифенолы связываются с молекулами белка, и таким образом содержание антиоксидантов в напитке снижается.

Кроме того, гастроэнтеролог отметила, что некоторым людям молоко вообще противопоказано. Так, оно плохо усваивается при непереносимости лактозы. По ее словам, это патологическое состояние, при котором в организме отсутствует фермент для переваривания молочных продуктов.

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      Екатерина Улитина
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