Россиянин хотел принять участие в РДК и был приговорен к шести годам колонии

В Амурской области суд приговорил мужчину к 6 годам за подготовку к госизмене

В Амурской области в законную силу вступил приговор в отношении 38-летнего местного жителя, который хотел принять участие в военных действиях против России на стороне «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщает «Интерфакс».

Мужчину признали виновным по статьям 30, 275 УК РФ («Подготовка к государственной измене»). 28 июня Амурский областной суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима.

По версии следствия, в 2023 году житель Благовещенска начал общаться с представителем РДК, от которого получил инструкции по выезду из страны и вступлению в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его задержали в аэропорту Благовещенска.

