Россиянин получил миллионы рублей за залитую квартиру и остался недоволен

Петербуржец захотел обжаловать решение суда, взыскавшего 7 млн руб в его пользу

Житель Санкт-Петербурга Павел Манин, в пользу которого суд взыскал 7,2 миллиона рублей за залитую квартиру с АО «Теплосеть — Санкт-Петербурга» и страховой компании «СОГАЗ», остался недоволен исходом дела. Он захотел обжаловать решение, сообщает РИА Новости.

Истец считает, что сумма ущерба занижена. По словам его адвоката Эльнары Троицкой, ошибка произошло из-за того, что проводившее судебную экспертизу экспертное учреждение было заявлено теплосетью. «Была заявлена более высокая стоимость утраченного имущества, которую суд не принял во внимание, так как судебный эксперт счел, что электроприборы, в том числе телевизор, пылесос не могут быть испорчены вследствие затопления кипятком», — заявила представитель Манина.

Она добавила, что ее клиент также рассчитывал получить компенсацию убытков в виде аренды квартиры, так как ему негде было жить в течение года, который ушел на рассмотрение иска.

Ранее в Екатеринбурге подъезд и квартиры в новостройке затопило кипятком. Из-за аварии жители одной из квартир остались без света.