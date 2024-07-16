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13:09, 16 июля 2024Бывший СССР

Стало известно о ракетных ударах российских войск по объектам ВСУ

«Военная хроника»: ВС РФ атаковали объекты ВСУ в Сумской и Черниговской областях

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетные удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской и Черниговской областях. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

По информации канала, позиции ВСУ обстреливают ракетами Х-59 и Х-69, после чего объекты украинских войск атакуют «Искандерами».

Ранее стало известно, что «Искандер» уничтожил произведенный в Германии украинский ракетный комплекс ЗРК IRIS-T. Кроме того, была ликвидирована радиолокационная станция TRML-4D.

До этого «Искандер» атаковал эшелон ВСУ в Харьковской области. В результате было уничтожено 20 единиц техники.

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      Илья Таксюр
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