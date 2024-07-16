Российских военных наградили за уничтожение западных танков

Военных группировки войск «Центр» наградили за уничтожение танков M1 Abrams ВСУ

Военнослужащих группировки войск «Центр» наградили за ликвидацию американских танков M1 Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России, передают «Известия».

«Поразили три единицы танков Abrams. По ним целиться проще: он танк габаритный, попасть по нему гораздо проще», — рассказал командир роты с позывным Гепард. Он добавил, что у танков есть сильные стороны, однако пробить «динамитом вообще нет проблем».

Российские военные получили денежное вознаграждение. По словам оператора беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с позывным Игла, деньги не являются главной мотивацией для солдат, однако «подобные вознаграждения за успехи помогают».

Ранее в Центральном Доме Российской Армии в Москве наградили военнослужащих, уничтоживших в зоне СВО танки Leopard 2 и Challenger.