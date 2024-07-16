Российских военных наградили за уничтожение западных танков

Военнослужащих группировки войск «Центр» наградили за ликвидацию американских танков M1 Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России, передают «Известия».
«Поразили три единицы танков Abrams. По ним целиться проще: он танк габаритный, попасть по нему гораздо проще», — рассказал командир роты с позывным Гепард. Он добавил, что у танков есть сильные стороны, однако пробить «динамитом вообще нет проблем».
Российские военные получили денежное вознаграждение. По словам оператора беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с позывным Игла, деньги не являются главной мотивацией для солдат, однако «подобные вознаграждения за успехи помогают».
Ранее в Центральном Доме Российской Армии в Москве наградили военнослужащих, уничтоживших в зоне СВО танки Leopard 2 и Challenger.