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10:43, 16 июля 2024Силовые структуры

СКР взялся расследовать обстоятельства расстрела российского военного бойцами «Азова»

СКР расследует обстоятельства расстрела российского военного бойцами «Азова»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) будет расследовать обстоятельства расстрела российского военного бойцами «Азова» (признано террористической организацией и запрещено в РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям причастных к совершению преступления.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-майор Апти Алаудинов прокоммениторал видео расстрела российского военного бойцами «Азова». «Это является нарушением Женевской конвенции. Другого мы, наверное, и не ожидали от таких сатанистов, как „Азов“, которые изначально являются фашистами во всех своих проявлениях. Поэтому удивляться нечему», — заявил он.

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      Екатерина Кашурникова
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