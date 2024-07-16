СКР взялся расследовать обстоятельства расстрела российского военного бойцами «Азова»

СКР расследует обстоятельства расстрела российского военного бойцами «Азова»

Следственный комитет России (СКР) будет расследовать обстоятельства расстрела российского военного бойцами «Азова» (признано террористической организацией и запрещено в РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям причастных к совершению преступления.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-майор Апти Алаудинов прокоммениторал видео расстрела российского военного бойцами «Азова». «Это является нарушением Женевской конвенции. Другого мы, наверное, и не ожидали от таких сатанистов, как „Азов“, которые изначально являются фашистами во всех своих проявлениях. Поэтому удивляться нечему», — заявил он.