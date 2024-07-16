Сложность уничтожения истребителей F-16 оценили

Военный эксперт Дандыкин заявил о способности российской ПВО сбить F-16

Истребитель F-16 не так неуязвим, как может показаться, эти самолеты могут быть уничтожены как российскими летчиками, так и системами противовоздушной обороны, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он добавил, что большая сумма вознаграждения за уничтожение F-16, 15 миллионов, объясняется значимостью истребителей для Украины.

«Традиция выплачивать вознаграждения идет давно — еще во время Великой Отечественной летчики, артиллеристы получали медали и денежные выплаты за сбитые самолеты, подбитые танки, — напомнил Дандыкин. — В данном случае такая большая сумма объясняется тем, что F-16 — серьезный истребитель, который может нести крылатые ракеты».

У противника, по словам военного эксперта, осталось не так много рассчитанных на это самолетов, потому так важны для Украины поставки американских истребителей.

«В любом случае, это истребитель массовый, производится давно. Так что он вполне по зубам и нашему ПВО, и нашим летчикам», — заключил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что военнослужащий, первый сбивший американский истребитель F-16, получит 15 миллионов рублей. Такую награду за уничтожение самолета объявила российская компания «Форэс».