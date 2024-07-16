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11:15, 16 июля 2024Экономика

Собянин сообщил о строительстве трех новых дорог в Москве

Собянин: в Москве построят три дороги согласно концессионным соглашениям

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве будут построены три дороги согласно концессионным соглашениям, сообщил мэр столицы Сергей Собянин у себя в Telagram-канале.

«Трассы снизят загруженность существующих дорог и улучшат транспортную доступность девяти районов города, где живут около 1,3 миллиона человек», — отметил мэр.

Одна из дорог соединит район Покровское-Стрешнево и застройку бывшего Тушинского аэродрома с районом Хорошево-Мневники и пройдет в обход Волоколамского шоссе. Другая свяжет север города с «Москвой-Сити». Третью проложат от бывшей промзоны «ЗИЛ» до юга и юго-запада столицы в обход Третьего транспортного кольца (ТТК).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице продолжается работа над улучшением улично-дорожной инфраструктуры. В настоящее время на востоке города ведется строительство многоуровневой развязки на пересечении Открытого шоссе и Московского скоростного диаметра, которая улучшит доступность районов Богородское и Метрогородок. Также планируется обновление участка Киевского шоссе рядом с поселком Селятино, что увеличит пропускную способность трассы М-3 и юго-западного участка ЦКАД.

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      Мария Черкасова
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