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22:15, 16 июля 2024Спорт

Стало известно о запрете жены чилийского футболиста ЦСКА на возвращение в Россию

СЭ: жена чилийского футболиста ЦСКА Давилы запрещает ему возвращаться в Россию

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Жена чилийского футболиста ЦСКА Виктора Давилы запрещает ему возвращаться в Россию. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

По информации источника, супруга игрока переживает за его безопасность в России. «Виктор по семейным обстоятельствам на данный момент находится в Чили вместе с семьей. Ждем Давилу в Москве в конце недели, матч с "Ростовом" он пропустит», — заявил директор по коммуникации ЦСКА Кирилл Брейдо.

Встреча ЦСКА с «Ростовом», которая пройдет в рамах первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), состоится в субботу, 20 июля. Команды сыграют в Ростове-на-Дону.

Давила выступает за ЦСКА с лета 2023-го. В прошлом сезоне полузащитник провел 23 матча в РПЛ, в которых забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи.

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      Алексей Гусев
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