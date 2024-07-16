Сувениры в виде фаллосов оказались в продаже на российском курорте и попали на видео

Мыло в виде фаллосов в ларьке «Сувениры Геленджика» попало на видео

Мыло в виде фаллосов оказалось в продаже в сувенирном ларьке Геленджика и попало на видео. Ролик, снятый одним из отдыхающих на российском курорте, опубликован в Telegram-канале «Краснодар и край».

На размещенных в сети кадрах мужчина показывает ассортимент ларька под названием «Сувениры Геленджика». Среди магнитов и кружек видны подарочные изделия из мыла в виде пенисов. «Это Геленджик, детка», — резюмирует автор видео.

Пользователи сети отметили в комментариях, что продавать такие сувениры туристам на улице недопустимо. «Продавца — в полицию», «Нашему народу это не понять и не нужно такое, тем более, чтобы дети видели, мы не Европа», «На голожопых туристов верещат, а сами болт на прилавке выложили. Двойные стандарты, однако», — возмутились они.

В апреле житель популярного испанского курорта Бенидорм обнаружил на рынке автомат с секс-игрушками и ошеломил подписчиков. В нем продавались смазки, презервативы, таблетки и разнообразные интимные приспособления.