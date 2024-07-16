Сын Трампа высказался о возможном преемнике своего отца

Трамп-младший: у Вэнса будет шанс стать президентом после второго срока Трампа

У кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнса будет шанс стать президентом США после возможного второго срока Дональда Трампа. Такое мнение высказал сын кандидата на пост главы государства Дональд Трамп-младший в интервью изданию Axios.

«Я думаю, что вероятность будет очень высокой», — ответил Трамп-младший на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп выбрал Вэнса на должность вице-президента из-за наличия у него способностей к красноречию. По словам источников, Трамп также сделал этот выбор, потому что Вэнс молодой политик, который «молодо говорит».

В мае 2023 года МИД России опубликовало имена 500 граждан США, которым в качестве контрмер на действия американского правительства был закрыт въезд в Россию. В этот список вошел и сенатор Вэнс.