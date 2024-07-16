Такер Карлсон заявил о возможности Трампа предотвратить ядерную войну

Журналист Карлсон: только Трамп и Вэнс смогут предотвратить ядерную войну

Американский журналист Такер Карлсон раскрыл имена американских политиков, которые смогли бы предотвратить ядерную войну. Карлсон назвал их на мероприятии Heritage Foundation, трансляция которого доступна на YouTube.

Карлсон заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае его избрания и сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, которого он выбрал на должность вице-президента, не допустят эскалации ядерного конфликта. Он подчеркнул, что это должно быть одной из главных задач властей США. «Это сделает только Трамп. И Джей Ди Вэнс. Все остальные выступали за ядерную войну», — заявил журналист.

Ранее в США объяснили выбор Ди Вэнса в качестве вице-президента в случае избрания Трампа. Предполагается, что политик сделал выбор в его пользу из-за интеллекта и красноречия Ди Вэнса.

16 июля Республиканская партия США утвердила Ди Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты при Трампе. Кандидатуру политика одобрило большинство участников съезда.