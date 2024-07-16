Торговля России с Индией рекордно выросла

Товарооборот России с Индией вырос до рекордных 7,5 миллиарда долларов в мае

По итогам мая 2024 года товарооборот России с Индией вырос до рекордной для отдельно взятого месяца отметки в 7,5 миллиарда долларов в денежном выражении. О заметном росте двусторонней торговли сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства торговли и промышленности азиатской страны.

Предыдущий максимум составлял 6,3 миллиарда долларов и был установлен в мае 2023-го, а также в феврале и марте 2024 года. Таким образом, достигнутый результат превысил планку на 1,2 миллиарда, следует из статистики индийского ведомства.

Подавляющая часть товарооборота по-прежнему приходится на экспорт российских товаров. В мае РФ отправила в Индию продукцию на общую сумму в 7,1 миллиарда долларов (плюс 18 процентов в годовом выражении). В свою очередь, экспорт индийского бизнеса в Россию за этот период времени увеличился в 1,4 раза и достиг уровня в 425,4 миллиона долларов.

За первые пять месяцев 2024 года РФ нарастила экспорт в Индию на 11,4 процента, до 28,7 миллиарда долларов. Больше продукции на индийский рынок за этот период времени поставил лишь Китай — 41,1 миллиарда, заключили в ведомстве азиатской страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о росте товарооборота России и Индии на 20 процентов по итогам первых трех месяцев 2024 года. При этом он напомнил, что за 2023-й объемы двусторонней торговли увеличились на 66 процентов в денежном выражении. Несмотря на положительную динамику, в структуре товарооборота России и Индии присутствуют ряд проблем, в том числе дисбаланс в сторону экспорта РФ, подчеркивал замглавы Министерства иностранных дел (МИД) азиатской страны Винай Кватра.