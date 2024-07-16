Учителя-порномодели рассказали об отношении детей к их работе в секс-индустрии

Бывшие школьные учителя, ушедшие в секс-индустрию и ставшие порномоделями, рассказали, что дети не осуждают их выбор. Об этом пишет Daily Star.

Ник и Кортни Тиллиа работали в одной школе, но решили уволиться из-за низкой зарплаты. Они зарегистрировались на OnlyFans и уже в 2016 году стали долларовыми миллионерами. У супругов Тиллиа есть четверо детей, поэтому их часто критикуют за работу в секс-индустрии: пользователи утверждают, что она негативно влияет на семью.

Кортни рассказала, что их дети знают о профессии родителей. Старшая дочь разрабатывала программное обеспечение для курса Кортни на OnlyFans и помогала в создании видео для его продвижения. Пара также проводила беседы о своей работе с младшими сыновьями.

Тиллиа стараются воспитывать детей так, чтобы они не осуждали других и не стыдили за них. «Честно говоря, нашим детям все равно! Это остальные делают из мухи слона!» — отметила Кортни.

Ранее сообщалось, что бывшая религиозная проповедница, ушедшая в порноиндустрию, рассказала о теплом отношении фанатов к ее детям. Они часто дарят им игрушки, одежду и другие вещи.