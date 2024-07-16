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14:42, 16 июля 2024Бывший СССР

Украинский судья под видом командировки отправился на отдых на Карибские острова

СБУ: украинский судья под видом командировки отдыхал на Карибских островах

Фото: allPhoto Bangkok / Unsplash

Украинский судья под видом командировки отправился отдыхать за границу. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

По версии силовиков, судья Броварского районного суда Киевской области летом 2023 года подделал документы и незаконно выехал из страны. Под видом служебной командировки мужчина вместе со спутницей отправился на круизном лайнере на отдых на Карибских островах.

«Для этого судья использовал поддельное письмо-приглашение для участия в конференции по вопросам помощи переселенцам, семьям с детьми и детям-сиротам с Украины в ЕС. Причем на самом деле никаких подобных мероприятий в указанной стране тогда не проводили», — отметили в Службе безопасности Украины. По данным ведомства, получить фиктивное приглашение фигуранту помог знакомый адвокат.

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В отношении судьи и его сообщника-адвоката были возбуждены уголовные дела о мошенничестве, а также о подделке и сбыте поддельных документов по предварительному сговору группой лиц. Кроме того, в СБУ рассказали, что осенью 2023 года судья попался на взятке за принятие «правильного» решения в имущественном споре.

Ранее СБУ сообщала о задержании исполняющего обязанности замначальника Главного управления Государственной налоговой службы (ГНС). Украинского чиновника заподозрили в коррупции, ему и посреднику сделки грозит до десяти лет тюремного заключения.

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      Екатерина Грищенко
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