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12:07, 16 июля 2024Экономика

Индекс Мосбиржи упал до минимума за год

Индекс Мосбиржи впервые с июля 2023 года опустился ниже 2900 пунктов
СюжетКурс доллара:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В ходе торгов во вторник, 16 июля, индекс Мосбиржи впервые с июля прошлого года упал ниже 2900 пунктов, на минимуме он доходил до 2879 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

Российские акции ускорили падение с начала июля. Помимо дивидендного гэпа крупных компаний (падение стоимости акции на величину выплаченных дивидендов), на ситуацию влияет уверенность инвесторов в скором повышении Центробанком ключевой ставки и сохранении жесткой денежно-кредитной политики продолжительное время.

Также минимум с марта 2022 года обновил индекс российских государственных облигаций RGBI. По состоянию на 16 июля он торгуется на уровне ниже 104 пунктов.

Курс рубля, который после остановки торгов на Мосбирже долларами и евро определяется через внебиржевые торги, не реагирует на движение акций и государственного долга, стабилизировавшись в районе 87 рублей за доллар. Накануне Центробанк объявил, что прекращает публикацию данных об объемах продаж и покупок валюты, с помощью которых высчитывается официальный курс.

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