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10:02, 16 июля 2024Наука и техника

В Европе рассказали о модели ИИ истребителя будущего

Airbus: модели ИИ в истребителе FCAS не будут обучаться на боевых задачах

Фото: Uwe Koch / Imago / HMB Media / Globallookpress.com

Изначально модели искусственного интеллекта (ИИ) в европейском истребителе будущего Future Combat Air System (FCAS) будут «заморожены», то есть не будут обучаться непосредственно в процессе выполнения боевой задачи. Об этом пишет Defense News.

По словам руководителя отдела будущих возможностей компании Airbus, главного инженера проекта FCAS Томаса Грохса, модели ИИ для принятия решения о нанесении удара по врагу будут разрабатываться и переобучаться вне борта перспективного боевого самолета. Тем не менее в будущем обучение модели может быть интегрировано в саму воздушную платформу, которая кроме ведущего истребителя включает, в частности, ведомые беспилотные летательные аппараты.

«Я не вижу большой разницы между решениями, которые принимает робот или человек», — сказал Грохс.

В ноябре 2022 года Defense News сообщило, что представители Германии и Испании пообещали приступить к следующему этапу работ — фазе 1B — по программе FCAS.

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      Иван Потапов
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