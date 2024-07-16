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00:34, 16 июля 2024Мир

В Конгрессе США испугались помощи России Китаю в борьбе с американским оружием

Reuters: Конгресс опасается, что Россия научит Китай бороться с оружием США

Фото: Thomas Peter / Pool / Reuters

Конгрессмены США потребовали от Белого дома сообщить, предоставляла ли Россия Китаю информацию о способах борьбы с американским оружием, пишет агентство Reuters.

Законодатели направили письмо советнику президента по нацбезопасности Джейку Салливану, указав, что КНР с большой вероятностью адаптируется к противодействию оружию США, включая средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), вслед за Россией.

Также стало известно, что конгрессмены выразили опасения из-за адаптации Вооруженных сил России к западному оружию. По их мнению, в результате этого эффективность некоторых видов вооружения снизилась.

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      Марина Совина
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