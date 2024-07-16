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10:41, 16 июля 2024Интернет и СМИ

В Кремле ответили на вопрос о возможности замедления WhatsApp

Пресс-секретарь президента Песков: никакого замедления WhatsApp в РФ нет

Фото: Gilles Lambert / Unsplash

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что никакого замедления работы мессенджера WhatsApp в стране нет. Его слова передает ТАСС.

Официальный представитель Кремля ответил на вопрос о возможности замедления WhatsApp на территории России, заявив, что никакого замедления работы мессенджера в стране нет.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин заявил, что при необходимости в отдельных регионах России применяется замедление WhatsApp. По его словам, эта мера используется в отдельных регионах, когда регулятор видит в этом необходимость. При этом депутат отметил, что решений о блокировке мессенджера в стране на сегодняшний день не принято.

7 и 8 июля в работе WhatsApp произошел сбой. Жалобы поступали преимущественно с юга страны. Утверждалось, что работу сервиса в Дагестане замедляют профильные ведомства. Уточнялось, что мессенджер игнорирует требование не распространять призывы к участию в акциях экстремистов.

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      Олег Давыдов
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