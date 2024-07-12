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15:29, 12 июля 2024Интернет и СМИ

В Госдуме объяснили принципы замедления WhatsApp

Депутат Немкин: WhatsApp замедляют в отдельных регионах России при необходимости

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

При необходимости в отдельных регионах России применяется замедление работы WhatsApp, сообщил депутат Госдумы Антон Немкин. Его комментарий приводит РИА Новости.

«Замедление его работы уже применяется в отдельных регионах, когда регулятор видит в этом необходимость — так было в случае с Дагестаном», — заявил Немкин, говоря о мессенджере. Он отметил, что замедление работы WhatsApp было связано с антитеррористической деятельностью профильных ведомств.

Вместе с тем, по словам депутата, решений о блокировке мессенджера на территории России на сегодняшний день не принято.

Ранее сообщалось, что 7 и 8 июля россияне столкнулись со сбоем в работе WhatsApp. Жалобы поступали преимущественно с юга страны. Источник ТАСС тогда заявил, что работу сервиса в Дагестане замедляют профильные ведомства. Уточнялось, что мессенджер игнорирует требование не распространять призывы к участию в акциях экстремистов.

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      Маргарита Щигарева
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